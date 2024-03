Take-Two Interactive Software Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Analystenbewertung der Take-two Interactive Software-Aktie zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 6 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 17,35 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,98 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -9,03 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 64,66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,74, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Take-two Interactive Software in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".