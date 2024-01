Take-Two Interactive Software Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Take-two Interactive Software anschauen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 82,23 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Take-two Interactive Software weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Take-two Interactive Software geäußert, jedoch wurden in den letzten Tagen auch positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, wobei insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Take-two Interactive Software bei 158,21 USD liegt, was einer Entfernung von +12,43 Prozent vom GD200 (140,72 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 152,46 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 10 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Bewertungen wider, wobei die durchschnittliche Empfehlung für Take-two Interactive Software aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 158,21 USD eine Entwicklung von -8,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.