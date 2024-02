Take-Two Interactive Software Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Take-two Interactive Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 145,12 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 164,01 USD, was einer Abweichung von +13,02 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 160,57 USD lässt den letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von +2,14 Prozent ähnlich gut abschneiden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 10 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass alle Bewertungen "Gut" ausfallen. Auch die kurzfristige Analyse der letzten Studien ergibt eine positive Einschätzung, obwohl das durchschnittliche Kursziel bei 153,6 USD liegt, was eine mögliche negative Veränderung von -6,35 Prozent bedeuten würde.

Die Diskussionen in sozialen Medien signalisieren einige negative Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Take-two Interactive Software. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings zeigen fünf Handelssignale ein positiveres Bild, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Signale, wobei der Wert für den RSI7 eine "Schlecht"-Empfehlung und der Wert für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.