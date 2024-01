Take-Two Interactive Software Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Take-two Interactive Software bei 41,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Take-two Interactive Software mit 159,26 USD inzwischen um +5,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Betrachtet man hingegen den Zeitraum der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +13,68 Prozent, was ebenfalls eine positive Einschätzung zur Folge hat. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Take-two Interactive Software überwiegend negativ diskutiert. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben vor allem "Gut"-Signale, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für die Take-two Interactive Software in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.