Take-Two Interactive Software Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Take-two Interactive Software betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 54,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,28, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 Bewertungen, von denen 10 positiv und 1 neutral waren. Die durchschnittliche Bewertung ist daher "gut". Die Kursprognose ergab jedoch ein Abwärtspotential von -10,47 Prozent, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 138,9 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 161,95 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "gutes" Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, was zu einer "schlechten" Einschätzung führt. Allerdings zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 5 positive Signale, was zu einer "guten" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird Take-two Interactive Software auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren als "neutral" eingestuft.