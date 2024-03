Take-Two Interactive Software Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Take-two Interactive Software, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 53,69 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 68,88 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Take-two Interactive Software langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 6 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 168,67 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Take-two Interactive Software wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Take-two Interactive Software für diese Stufe daher ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 148,2 USD für die Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 145,87 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt (157,69 USD) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Take-two Interactive Software somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.