Take-Two Interactive Software Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Take-two Interactive Software liegt momentan bei 73,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Take-two Interactive Software zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 15,26 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -1,11 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält Take-two Interactive Software eine "Schlecht"-Bewertung für den kurzfristigen RSI, eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild, eine "Gut"-Bewertung basierend auf Analysteneinschätzungen und eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.