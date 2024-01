Take-Two Interactive Software Aktie: Geht es jetzt los?

Take-Two Interactive Software wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung für Take-Two Interactive Software in Bezug auf die Stimmung und den Buzz.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate waren 10 positiv, eine neutral und keine negativ, was zu einem durchschnittlich guten Rating für das Wertpapier führt. Die kurzfristige Bewertung basierend auf Studien der letzten Monate zeigt ebenfalls eine gute Einschätzung durch die Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 151,36 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 9,57 Prozent fallen könnte. Daher empfehlen die Analysten die Aktie insgesamt neutral.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, jedoch haben sich in den letzten Tagen auch negative Themen rund um Take-Two Interactive Software verbreitet, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Die analytische Seite zeigt jedoch überwiegend positive Signale, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage zeigt einen positiven Trend und führt zu einer guten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diesen positiven Trend und führt ebenfalls zu einer guten Einschätzung der Aktie.

Insgesamt erhält Take-Two Interactive Software sowohl in Bezug auf das Sentiment, die Analysteneinschätzungen und die technische Analyse eine gute Gesamtbewertung.