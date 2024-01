Take-Two Interactive Software Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analysteneinschätzung für die Take-two Interactive Software fällt insgesamt positiv aus, da 10 Kaufempfehlungen, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Im letzten Monat gab es eine Kaufempfehlung, während keine neutralen oder negativen Empfehlungen ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 151,36 USD, was einem erwarteten Rückgang um 5,31 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde vermehrt über negative Themen bezüglich des Unternehmens diskutiert. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt bei 142,46 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 159,86 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 156,47 USD, was eine neutrale Bewertung der Aktie ergibt. Insgesamt wird die Take-two Interactive Software daher auf Basis trendfolgender Indikatoren positiv bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Take-two Interactive Software-Aktie daher mit einem negativen Rating bewertet.