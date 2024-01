Take-Two Interactive Software Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Take-Two Interactive Software-Aktie wurde von 11 Analysten bewertet, von denen 10 sie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft haben. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von einem Analysten als "Gut" und von keinem als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 151,36 USD, was einen möglichen Rückgang um -10,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (168,5 USD) bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Take-Two Interactive Software somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über die Take-Two Interactive Software. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark oder weniger stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über die Take-Two Interactive Software jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Take-Two Interactive Software derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 143,59 USD liegt und der Aktienkurs (168,5 USD) um +17,35 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 158,84 USD zeigt eine Abweichung von +6,08 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Dynamik des Aktienkurses als "Gut" bewertet wird, da der RSI bei 18,95 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,07, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Take-Two Interactive Software-Aktie.