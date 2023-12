Take-Two Interactive Software Aktie: Anleger aufgepasst!

Langfristig betrachten Analysten die Aktie der Take-Two Interactive Software als gut bewertet. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 10 positive Bewertungen, 1 neutrale und keine negative. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Einschätzung kommen - insgesamt also eine gute Bewertung (1 positiv, 0 neutral, 0 negativ). Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 145 USD, was einer Erwartung von -9,03 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 159,4 USD liegt. Dies ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis aller Analystenmeinungen.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI der Take-Two Interactive Software bei 39,92, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 37, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Einschätzung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Take-Two Interactive Software in den sozialen Medien zu beobachten, was auf ein positives Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie eine gute Bewertung. Allerdings wurde über Take-Two Interactive Software weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine überwiegend positive Meinung, jedoch gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Take-Two Interactive Software, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Analytische Studien weisen jedoch darauf hin, dass insgesamt gute Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine gute Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.