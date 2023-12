Takbo Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie von Takbo wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 9,66, was insgesamt 64 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der bei 27,07 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Takbo derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance verzeichnete Takbo in den letzten 12 Monaten eine Steigerung von 14,06 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 5,93 Prozent, was auf eine Outperformance von +8,13 Prozent für Takbo hinweist. Zudem erzielte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -9,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Takbo um 23,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Takbo. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich, dass Takbo in der fundamentalen Analyse gut abschneidet, während die Dividendenrendite und das Sentiment in den sozialen Medien zu einer schlechteren Bewertung führen. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.