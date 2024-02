Takbo Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Takbo zeigt eine Rendite von -28,42 Prozent, was über 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt. In der "Persönliche Produkte"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -6,69 Prozent, wobei Takbo mit 21,73 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Performance im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Takbo eher neutral diskutiert. An einem Tag überwog die positive Stimmung, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Takbo liegt bei 9, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,18 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Takbo bei 0 Prozent, was 6,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent auf. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.