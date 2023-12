Takbo Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Takbo ist laut unserer Analyse im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,66 gehandelt wird. Dies bedeutet einen Abstand von 64 Prozent zum Branchen-KGV von 26,83. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen über Takbo in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern hauptsächlich neutrale Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Takbo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Takbo-Aktie beträgt derzeit 0,22 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Daher erhält Takbo eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,21 HKD eine Nähe zum letzten Schlusskurs, wodurch die Takbo-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Takbo im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,31 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 6,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.