Takbo Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Takbo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 28,85, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Takbo.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Takbo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,06 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche eine Outperformance von +15,25 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Takbo um 27,05 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Takbo-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Abschließend zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral war und weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen waren in den letzten ein bis zwei Tagen neutral. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.