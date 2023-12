Takbo Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Falle von Takbo beträgt das aktuelle KGV 9, während vergleichbare Unternehmen in der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Takbo aus fundamentaler Sicht derzeit unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Fall von Takbo durchschnittlich ist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Takbo in diesem Punkt also eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Takbo eine Performance von 14,06 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 6,58 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,48 Prozent im Branchenvergleich für Takbo. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor übertraf Takbo den Durchschnitt um 23,43 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Takbo in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell stand die Aktie von Takbo im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Takbo, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".