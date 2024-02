Takbo Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag dominierten vor allem positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Takbo. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Takbo-Aktie bei 0,235 HKD, was inzwischen +2,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +11,9 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" betrachtet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Takbo-Aktie mit einem Wert von 9 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 66 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Persönliche Produkte" von 26. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 6,34). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Takbo-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.