Takasho Aktie: Das liegt auf Eis

Die Takasho-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 511 JPY gehandelt, was einem Rückgang von -2,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,64 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Takasho gab es in den sozialen Medien zuletzt weder besonders positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Takasho-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI bei 35,14 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als Hinweis auf eine "Neutral"-Situation interpretiert wird.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation und das Anleger-Sentiment zeigen unsere Programme, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke rund um Takasho in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" bewertet.