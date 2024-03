Takasho Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für Takasho liegt der RSI bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für Takasho bei 45 liegt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Takasho wurden in den letzten zwei Wochen neutral verlaufende Diskussionen geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Das aktuelle Stimmungsbild führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Takasho-Aktie von 516 JPY um 15,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) hingegen weist nur eine geringe Abweichung von -0,25 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Takasho festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt. Zusammengefasst erhält Takasho daher in allen Kategorien die Bewertung "Neutral".