Takaoka Toko Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Takaoka Toko ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2162,35 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2444 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +13,03 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2359,98 JPY, was einer Distanz von +3,56 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Takaoka Toko wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Takaoka Toko diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung des Stimmungsbarometers führt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Takaoka Toko liegt bei 44,49 und der RSI25 bei 43,39, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Gesamtbild für Takaoka Toko basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.