Takamatsu Construction Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) der Takamatsu Construction-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 18 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 48,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung für die Takamatsu Construction-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Takamatsu Construction-Aktie liegt derzeit bei 2508,38 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 2769 JPY aus dem Handel ging, was einem Abstand von +10,39 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2710,14 JPY, was einer Differenz von +2,17 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung und die Kommentare auf sozialen Plattformen bezüglich der Takamatsu Construction-Aktie waren überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.