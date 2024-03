Takamatsu Construction Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Takamatsu Construction wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,51 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 33,18 liegt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wird Takamatsu Construction über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2692,87 JPY für den Schlusskurs der Takamatsu Construction-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2891 JPY, was eine positive Entwicklung von 7,36 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Die Analyse des 50-Tage-Durchschnitts ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Takamatsu Construction sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung.