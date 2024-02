Takamatsu Construction Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Foxtons Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Takamatsu Construction liegt bei 63,58 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 60,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare zu Takamatsu Construction in sozialen Medien überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Takamatsu Construction von 2722 JPY als "Neutral" bewertet, da er 3,17 Prozent über dem GD200 (2638,31 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2791,24 JPY auf, was einem Abstand von -2,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Takamatsu Construction. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Insgesamt wird die Aktie von Takamatsu Construction daher als "Neutral" bewertet, basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien.