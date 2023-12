Takamatsu Construction Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Takamatsu Construction-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2476,43 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 2717 JPY lag und somit einen Abstand von +9,71 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2714,58 JPY, was einer Differenz von +0,09 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Takamatsu Construction-Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl in den sozialen Medien als auch in der Diskussion war keine auffällige Tendenz zu positiven oder negativen Themen zu erkennen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer wider. Sowohl die Stimmungsanalyse als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen ist.

Die Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) für Takamatsu Construction auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (37,86 Punkte) als auch der RSI25 (43,55) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Insgesamt erhält die Takamatsu Construction-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI ein "Neutral"-Rating.