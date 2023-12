Takamatsu Construction Aktie: Grund zur Sorge?

Die Takamatsu Construction wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 2482,72 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2647 JPY) um +6,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 2718,98 JPY, was einer Abweichung von -2,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Meinung wird als "Neutral" eingestuft, da in diesem Zeitraum überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Takamatsu Construction liegt bei 46,3, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,51, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.