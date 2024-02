Takamatsu Construction Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Takamatsu Construction-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2735 JPY einen Abstand von +3,56 Prozent zum GD200 (2640,96 JPY) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2792,64 JPY, was einem Abstand von -2,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Takamatsu Construction-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Takamatsu Construction liegt bei 56,1, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Somit wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Neutral" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde für Takamatsu Construction eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.