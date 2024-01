Takamatsu Construction Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den letzten Wochen gab es bei Takamatsu Construction keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Weder positive noch negative Tendenzen konnten in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge blieben unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Takamatsu Construction war in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den Diskussionen wurden vor allem die negativen Themen rund um das Unternehmen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2508,38 JPY und ein aktueller Kurs von 2769 JPY. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,39 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 2710,14 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Takamatsu Construction daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Takamatsu Construction als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 18,72, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 48,49 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.