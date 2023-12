Takahashi Curtain Wall Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Takahashi Curtain Wall-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 92. Dies weist darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist (Wert: 72,55). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für Takahashi Curtain Wall.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Takahashi Curtain Wall eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Takahashi Curtain Wall daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Laufe der Zeit geben Einblick in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Takahashi Curtain Wall in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Takahashi Curtain Wall-Aktie aktuell 488,55 JPY, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau und weicht um 1,32 Prozent ab. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend, und somit erhält die Aktie auch dafür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Takahashi Curtain Wall somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.