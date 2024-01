Takahashi Curtain Wall Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Aktie von Takahashi Curtain Wall wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung analysiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung eher gering waren. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität und als "Neutral" in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 489,81 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 494 JPY weist eine geringe Abweichung auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 507,26 JPY zeigt eine ähnliche Abweichung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Takahashi Curtain Wall auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie von Takahashi Curtain Wall überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Takahashi Curtain Wall ergab in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Aktie von Takahashi Curtain Wall eine Gesamtbewertung von "Neutral".