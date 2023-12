Takahashi Curtain Wall Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Takahashi Curtain Wall-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 488 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 505 JPY kaum davon abweicht (Unterschied +3,48 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 510,8 JPY, und der letzte Schlusskurs ist mit -1,14 Prozent Unterschied ebenfalls nahe diesem Wert. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Takahashi Curtain Wall. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Takahashi Curtain Wall mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Takahashi Curtain Wall zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien über Takahashi Curtain Wall war überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Takahashi Curtain Wall auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien ein "Neutral"-Rating in der Charttechnik und im RSI-Bereich, sowie ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Stimmung erhält.