Taiyuan Heavy Industry Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Taiyuan Heavy Industry-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 28,13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Neutral" für die Taiyuan Heavy Industry. Der GD200 liegt bei 2,38 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,33 CNH um -2,1 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ähnlich verhält es sich auch auf Basis des GD50, der bei 2,27 CNH liegt und damit einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Taiyuan Heavy Industry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem "Industrie"-Sektor 2,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -15,58 Prozent, wobei die Taiyuan Heavy Industry aktuell 3,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.