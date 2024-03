Taiyuan Heavy Industry Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Taiyuan Heavy Industry Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse derzeit ein "Neutral"-Signal. Der aktuelle Kurs von 2,33 CNH liegt 2,51 Prozent unter dem GD200 (2,39 CNH), während der GD50 bei 2,27 CNH liegt, was einem Abstand von +2,64 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Taiyuan Heavy Industry liegt bei 37,5, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Auch der RSI25 von 44 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt die Taiyuan Heavy Industry Aktie eine Rendite von -12,55 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Taiyuan Heavy Industry war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.