Taiyo YudenADR Aktie: Das kann keiner glauben

Die Taiyo Yuden-Aktie wird derzeit neutral bewertet. Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 3916,65 JPY. Dies liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses von 3730 JPY, was einer Differenz von -4,77 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3647,54 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+2,26 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Taiyo Yuden liegt bei 38,59 und der RSI25 bei 53, was beides als neutral eingestuft wird. Auch das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs (2) führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund einer negativen Differenz zum Branchendurchschnitt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung. Die vergangenen Diskussionen waren überwiegend von negativen Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt. Insgesamt erhält die Taiyo Yuden-Aktie somit in allen Kategorien eine neutrale Bewertung.