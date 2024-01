Taiyo YudenADR Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Taiyo Yuden-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 3910,63 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 3683 JPY lag und damit einen Abstand von -5,82 Prozent aufwies. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3652,9 JPY, was einer Differenz von +0,82 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taiyo Yuden-Aktie liegt bei 32,47, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung bei Taiyo Yuden festgestellt. Dies wird als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Taiyo Yuden in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Taiyo Yuden beträgt derzeit 2,63 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,08 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.