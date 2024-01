Taiyo Koki Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Taiyo Koki wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu dem Schluss kam, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 1279,97 JPY, was einer Abweichung von +6,02 Prozent vom aktuellen Kurs von 1357 JPY entspricht. Dies ergibt insgesamt die Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1340,2 JPY, was einer Abweichung von +1,25 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Taiyo Koki ist neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Taiyo Koki derzeit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (38,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,61) führen zu einer Einschätzung als "Neutral".

Insgesamt wird Taiyo Koki daher sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch den RSI als "Neutral" eingestuft.