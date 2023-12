Taiyo Koki Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Taiyo Koki Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Analysen als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1269,51 JPY, während der Aktienkurs bei 1294 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +1,93 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 1350,24 JPY, was einer Distanz von -4,17 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Taiyo Koki in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Taiyo Koki liegt bei 77,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".