Taiyo Koki Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Taiyo Koki beträgt aktuell 5,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist Taiyo Koki weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Taiyo Koki. Daher wird die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Taiyo Koki-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,64 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei Taiyo Koki. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für Taiyo Koki eine Bewertung von "Gut" für den 7-Tage-RSI, "Neutral" für den 25-Tage-RSI, "Gut" aus charttechnischer Sicht und "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und die Anleger-Stimmung.