Taiyo Koki Aktie: Geht es jetzt los?

Die Taiyo Koki-Aktie wurde kürzlich in verschiedenen Kategorien analysiert, um eine umfassende Bewertung zu erhalten. Beginnen wir mit der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +8,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1380 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +2,82 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Taiyo Koki wurden auch geprüft. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ergab eine "Neutral"-Bewertung, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, die gering blieb. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Zusätzlich wurde die Anleger-Stimmung bei Taiyo Koki in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien untersucht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der Taiyo Koki-RSI ist mit einer Ausprägung von 6,12 Grundlage für die Bewertung als "Gut", während der RSI25 sich auf 43,29 beläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.