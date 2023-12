Taiyo Bussan Kaisha Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Taiyo Bussan Kaisha liegt der aktuelle RSI-Wert bei 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Taiyo Bussan Kaisha derzeit unter dem GD200-Wert von 976,31 JPY liegt, was einer Abweichung von -13,04 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 869,06 JPY, was einer Abweichung von -2,31 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Taiyo Bussan Kaisha in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" bestätigt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie sowohl aus technischer als auch aus anlegerbezogener Sicht als "Neutral" eingestuft.