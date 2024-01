Taiyo Bussan Kaisha Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie wird aus technischer Sicht analysiert. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 967,09 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 868 JPY, was einem Unterschied von -10,25 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 857,16 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt der aktuelle Wert bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie in beiden Punkten ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Taiyo Bussan Kaisha zuletzt im Fokus der Diskussionen, ohne dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.