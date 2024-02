Taiyo Bussan Kaisha Aktie: Alles nach Plan!

Die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 952,37 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 917 JPY, was einem Unterschied von -3,71 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 874,54 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+4,86 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Taiyo Bussan Kaisha in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Taiyo Bussan Kaisha festgestellt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie liegt bei 55,43, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher wird auch hier eine Einstufung von "Neutral" vergeben. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für die Taiyo Bussan Kaisha-Aktie demnach eine durchweg "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und Anleger-Stimmung.