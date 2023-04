BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Repräsentant Taiwans in Deutschland, Jhy-Wey Shieh, hofft auf "Klartext" der Bundesaußenministerin bei deren Antrittsbesuch in Peking am Donnerstag. "Gerade vor den jüngsten Äußerungen von Herrn Macron hoffe ich, dass Frau Baerbock, die als Verfechterin freiheitlicher Werte bekannt ist, in Peking Klartext spricht und unterstreicht, dass Deutschland jeden Versuch Chinas ablehnt, die Taiwan-Frage mit Gewalt zu lösen", sagte Shieh dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte kürzlich bei seiner Reise in die Volksrepublik für Aufsehen in der EU und den USA gesorgt, weil er Chinas militärische Drohungen gegen Taiwan in einem Interview als "Krisen, die nicht unsere sind", bezeichnete und warnte, in der Angelegenheit den USA zu folgen.

Diese haben sich der Verteidigungsbereitschaft Taiwans verpflichtet, US-Präsident Joe Biden hat mehrfach zu verstehen gegeben, dass die Vereinigten Staaten den demokratischen Inselstaat gegen einen chinesischen Überfall verteidigen würden. Auch Deutschland und andere EU-Staaten haben Peking zuletzt verstärkt vor einem Angriff gewarnt. "China hat schon immer versucht, Europa und die USA in Sachen Taiwan zu spalten", sagte Botschafter Shieh. Aber dieser Konflikt sei "Mannschaftsarbeit". "Am Beispiel der Ukraine sieht man, dass nur transatlantische Einigkeit Erfolg hat. Wenn dieser Schulterschluss auch bei Taiwan gelingt, weiß China, dass es keine Chance hat, uns militärisch zu unterdrücken."

Foto: über dts Nachrichtenagentur