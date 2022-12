Taiwan will Windkraft ausbauen - Deutsche Firmen beteiligt

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwan will seine Windkraftanlagen auf See ausbauen. Das Kabinett billigte am Donnerstag in Taipeh die Pläne für eine Ausweitung der zulässigen Meeresgebiete. Der Entwurf, dessen Annahme durch das Parlament erwartet wird, soll der demokratischen Inselrepublik helfen, ihre Entwicklungsziele für den Ausbau der Windkraft zu erreichen.