Taiwan lädt zur ISPO 2023: Entdecken Sie die neuesten Trends der Sportindustrie

München (ots) -- TAITRA und TSMA stellen innovative Sportprodukte aus Taiwan auf der diesjährigen ISPO vor- Teil des Messeauftritts ist ein Networking-Event mit Produktpräsentationen- Innovative Produkte der Marken AROFLY, Fareast Century und Gee Hoo werden dort zu sehen seinDie ISPO (Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) ist eines der weltweit führenden Events der Sportindustrie, das Fachleute und Journalisten aus aller Welt anzieht. In diesem Jahr präsentiert das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA (https://www.taitra.org.tw/en/#)) gemeinsam mit der Taiwan Sporting Goods Manufacturer's Association (TSMA (http://www.sports.org.tw/e/)) an einem eigenen Stand technologische Fortschritte Made in Taiwan. Zur Eröffnung der Messe am 28. November findet dort ein exklusives Event inklusive Ansprachen und Produktpräsentationen statt.Zwischen Brezn und Bubble Tea lädt TAITRA herzlich zu einer exklusiven Networking-Veranstaltung auf der ISPO 2023 ein, die um 14 Uhr am Stand C4 Halle 213-6 stattfindet. Neben der Direktorin des Taiwan Trade Center München, Lisa Chiu, werden George Wood von der TSMA und Jasmine Wu, Projektmanagerin bei TAITRA, die Teilnehmenden begrüßen. Außerdem gibt es neben Snacks und Getränken auch Produktpräsentationen mit Neuheiten der drei folgenden taiwanesischen Firmen:AROFLY ist ein Vorreiter in der Entwicklung fortschrittlicher Fahrradzubehör- und Tracking-Systeme, um die Leistung von Radsportler:innen zu messen. Unter anderem werden das i-ELITE und der i-LINK auf der ISPO vorgestellt, die eine Echtzeitanzeige von Leistung, Trittfrequenz und weiteren Daten während der Fahrt bieten. Die Fahrdaten und GPS-Routenaufzeichnungen können auf Apps hochgeladen werden, die eine visuelle Analyse von Radfahrdaten ermöglichen.Fareast Century entwickelt hochwertige und moderne Sportmaterialien, besonders im Wassersportbereich. Auf der ISPO präsentiert die Firma ihr neues, preisgekröntes Produkt: FENC® TOPGREEN®. Dessen Technologie basiert auf einem speziellen Material und Oberflächendesign, das gefärbte wiederverwertete Abgas-Überreste nutzt, um eine einzigartige neue Textilstruktur zu schaffen. Der neuartige Stoff setzt völlig neue Standards im Bereich der nachhaltigen Textilherstellung und ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Unternehmen durch Innovation und Technologie einen positiven Einfluss auf die Umwelt nehmen können.Als drittes Produkt wird das Laufband CYBO Run T1000-iCG von Gee Hoo, einem führenden Hersteller von hochwertigem und innovativem Sportequipment, präsentiert. Das Sportgerät vereint modernste Technologie, Form und Leistung zu einem unvergleichlichen Trainingserlebnis. Die komfortable Oberfläche unterstützt das natürliche Laufgefühl, das durch die neue digitale GUI-Konsole geboten wird. Darüber hinaus ist es kompatibel mit diversen beliebten Trainings-Apps.Taiwan hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen als Innovationsmotor und wichtiger Innovationsstandort in verschiedensten Branchen gemacht, darunter auch die Sportartikel- und Sportmodeindustrie. Das Event auf der Messe soll auch auf die TAISPO 2024 einstimmen. Zwischen dem 6. und 9. März 2024 kommen weltweit führende Marken und Unternehmen der Sport- und Fitnessbranche in Taipeh zusammen, um ihre neuesten Produkte und Innovationen zu präsentieren. Die Messe bietet ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Fachvorträgen, Produktpräsentationen und Networking-Möglichkeiten, um den internationalen Austausch von Ideen und Innovationen zu fördern.Weitere Informationen zur Networking-Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier (https://www.taispo.com.tw/en/menu/98553EECCF338CD7D0636733C6861689/info.html).Über Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet und ist eine Non-Profit- bzw. halbstaatliche Handelsförderungsorganisation, um Taiwans Außenhandel zu etablieren. TAITRA wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und mehreren kommerziellen Organisationen gesponsert. Ziel ist es, taiwanesische Unternehmen bei der Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbungsfähigkeit zu unterstützten und ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen in den ausländischen Märkten zu unterstützen. Mit dem Headquarter in Taipeh verfügt TAITRA über eine gut koordinierte Wirtschaftsförderung, ein Informationsnetzwerk von über 800 internationalen Marketing-Spezialisten und 60 Standorten weltweit. Zusammen mit den Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und Taipeh World Trade Center (TWTC), erschafft TAITRA mittels effektiver Förderstrategien eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten.Pressekontakt:Niklas Fucks | niklas.fucks@tonka-pr.com |+49 176 34626081Original-Content von: TAITRA, übermittelt durch news aktuell