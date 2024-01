Taiwan Semionductor Manufacturing Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was zu einer erhöhten Diskussionsintensität führte. Dies spiegelt sich in der Einschätzung "Gut" wider. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 1717,33 MXN als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich um +4,11 Prozent vom GD200 (1649,53 MXN) entfernt. Der GD50 beträgt 1690,44 MXN, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (64) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (46,9) führen zu dieser Einschätzung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Taiwan Semiconductor Manufacturing ist überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt kann die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing anhand verschiedener Faktoren als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft werden.