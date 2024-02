Taiwan Semionductor Manufacturing Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten vier Wochen wurde bei Taiwan Semiconductor Manufacturing eine positive Veränderung in der Stimmungslage festgestellt. Dies spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo überwiegend positive Meinungen zu der Aktie geäußert wurden. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den RSI. Darüber hinaus weicht der aktuelle Schlusskurs der Aktie um +24,29 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+11,8 Prozent Abweichung), was die positive Bewertung bestätigt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse des Anleger-Sentiments und der technischen Indikatoren eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Daher wird die Aktie aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit einem "Gut"-Rating eingestuft.