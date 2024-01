Taiwan Semionductor Manufacturing Aktie: Ruhe bewahren!

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie (TSM) hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich derzeit auf 1649,16 MXN, während der aktuelle Kurs bei 1769 MXN liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +7,27 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1685,88 MXN, was einem Abstand von +4,93 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen positivere Diskussionen stattfanden. An insgesamt 11 Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,12 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 weist ebenfalls weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,76) auf und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt der Analyse.