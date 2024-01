Taiwan Semiconductor Manufacturing übertrifft Erwartungen: Umsatz höher als prognostiziert

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing), der taiwanische Chiphersteller, hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz erzielt als erwartet.

Die Performance des taiwanischen Chipherstellers TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) im vierten Quartal 2023 überraschte positiv und legte somit ein solides Ergebnis auf den Tisch.

Mit einem Umsatz von 625,5 Milliarden Taiwan-Dollar, was etwa 18,4 Milliarden Euro entspricht, konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen und lag damit gleichauf mit dem Vorjahresergebnis.

Trotz der allgemeinen Annahme eines rückläufigen Umsatzes für den weltweit größten Auftragsfertiger konnte TSMC von der starken Nachfrage nach Chips im Bereich Künstlicher Intelligenz seiner Kunden NVIDIA und AMD profitieren. Jedoch zeigt sich ein gegensätzliches Bild im Bereich der Smartphone- und Laptop-Chips, welcher sich weiterhin zurückhaltend entwickelte.

Besonders Apples jüngste iPhone-Generation, ein wichtiger Abnehmer für TSMC, litt unter widrigen Bedingungen auf dem chinesischen Markt, dem größten Mobilfunkmarkt der Welt. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit den Folgen von Behörden- und staatlichen Unternehmensverboten, welche ihren Angestellten die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz untersagen.

Insgesamt musste TSMC im Jahr 2023 einen Umsatzrückgang von 4,5 Prozent auf 2,16 Billionen Taiwan-Dollar verzeichnen. Elektronikhersteller und Chipzulieferer sahen sich im vergangenen Jahr mit einem Überangebot an Lagerbeständen konfrontiert, was zu einer geringeren Nachfrage führte.

Trotz dieser Herausforderungen behält TSMC seine Position als Branchenführer und setzt weiterhin Maßstäbe in der Fertigung von hochmodernen Chips. Die starke Nachfrage nach KI-Chips und das Potenzial für zukünftiges Wachstum in diesem Bereich stimmen das Unternehmen zuversichtlich für die Zukunft.

Mit dem Aufbau von Produktionskapazitäten in den USA und der geplanten Erweiterung seiner Fabriken in Taiwan und China ist TSMC gut gerüstet, um seine Position als globaler Marktführer weiter auszubauen.

Insgesamt zeigt sich TSMC als ein Unternehmen, das trotz Widrigkeiten seine Stärke beweist und sich als fester Bestandteil der weltweiten Technologieszene etabliert hat.

Die Fortschritte in der Bereitstellung von hochmodernen Chips für die KI-Revolution unterstreichen die Innovationskraft von TSMC, die auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der globalen Wirtschaft spielen wird.

Nachricht im Orginal