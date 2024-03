Taiwan Semiconductor Manufacturing tut es schon wieder?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 2270,8 MXN liegt, was einer Entfernung von +28,02 Prozent vom GD200 (1773,76 MXN) entspricht. Dieses Signal wird als "Gut" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2108,71 MXN, was einem Abstand von +7,69 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Taiwan Semiconductor Manufacturing als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde vor allem überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat immer schlechter wurde. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.