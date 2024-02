Taiwan Semiconductor Manufacturing löst Jubelsturm aus!

Die Stimmung unter den Anlegern für Taiwan Semiconductor Manufacturing ist überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Der RSI7 beträgt 32,24 und der RSI25 liegt bei 29,39, was zu einem Gesamtranking von "Gut" für den RSI führt.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der Aktie in den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 1667,45 MXN, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1993 MXN liegt (Unterschied +19,52 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1769,67 MXN) liegt über dem letzten Schlusskurs (+12,62 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Taiwan Semiconductor Manufacturing in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen jedoch abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Gut" bewertet.